【ハンブルク共同】ドイツのメルツ首相は26日、次世代型原発として注目される核融合炉について「ドイツが送電網に接続する最初の国」となることを目指すと発言し、実用化に強い意欲を表明した。北部ハンブルクで開催された欧州諸国による「北海サミット」の記者会見で述べた。サミットでは北海の洋上風力発電を沿岸国同士でつなぎ、ネットワーク化することで合意した。メルツ氏は、風力発電は今後10〜30年間は必要だとしつつ「