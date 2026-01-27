なんとなく起業に憧れているものの、何をしたらいいかわからない。そんなとき、まずは何から始めたらいいのだろうか。米シリコンバレーを拠点に活動する、女性起業家育成のエキスパートがうまくいく事業アイデアの見つけ方を解説する。※本稿は、実業家の堀江愛利『HITOLOGY やりたい仕事を自分でつくる シリコンバレー発 自分を活かした「はじめて起業」』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を抜粋・編集したものです。