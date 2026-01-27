大岩剛監督が率いるU-23日本代表は、サウジアラビアで開催されていたU-23アジアカップの決勝で中国に４−０で圧勝。２大会連続３度目の栄冠を手にしている。その大岩ジャパンは2028年のロサンゼルス五輪に向けた強化のため、U-23ではなく、UあえてU-21のメンバーで臨んでいた。それでも無敗で、16得点１失点と他国を圧倒した。惨敗した中国のメディア『直播吧』は１月25日、「２年後には、さらに恐ろしい状況になって