27日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比280円安の5万2580円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万2885.25円に対しては305.25円安。出来高は1万128枚だった。 TOPIX先物期近は3532ポイントと前日比23.5ポイント安、TOPIX現物終値比20.49ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 52580-280 10128 日経22