日本ハムの野手陣が、早くも「統一ベース対策」に乗り出している。24日からスタートした沖縄・名護での先乗り自主トレでは、今季から公式戦で導入される従来よりひと回り大きい「統一ベース」を使用。26日に三塁でノックを受けた郡司は「三塁線のゴロがちょっと怖いですね。大きいので当たりそう」と、感想を口にした。メジャーでは23年シーズンから採用。サイズが拡大されて塁間が短くなったことで、同時に導入したピッチクロ