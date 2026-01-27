ソフトバンクの村田賢一投手（24）は昨年10月に戦力外通告を受けた。野球から離れる選択も脳裏によぎったが、育成選手として再出発することを決断。支配下復帰のために体づくりから見つめ直した。体を大きくする意識から可動域を広げる取り組みにシフトチェンジ。体を正しく動かすことで投球にしっかり力が伝わり、球威アップを実感している。1軍で通用する投手に生まれ変わるために動き出した。昨オフに戦力外通告を受けた村