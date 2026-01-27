【栗原陵矢のくりs’トーク】高校生以来、約11年ぶりに丸刈りにしました！僕的にはすごく気に入っていたのですが、反応は良くなかったです。ファンの方からの「らっきょうみたい」というメッセージには反論したいですよ。「米粒だろ！」って（笑い）。そして「何かやらかしたのか」という声も多いのですが、それは完全に否定します！人生の時間を有意義に使おうと考えたときに、トリートメントやドライヤーの時間がもったいな