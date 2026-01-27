プロ野球・巨人は1月28日から宮崎で行われる1軍合同自主トレのメンバーを発表しました。このメンバーが1軍キャンプメンバーとなる予定です。今回発表された特筆すべきメンバーは新人選手と育成選手。ドラフト1位の竹丸和幸投手から5位小濱佑斗選手まで、高校生以外の支配下新人が名を連ねました。また、育成からは最速155キロのルシアーノ投手に、増田大輝選手のようなユーティリティーを目指す宇都宮葵星選手、そして育成ドラフト