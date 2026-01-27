サウジアラビアで行われていたサッカーU23アジアカップで連覇を達成したサッカー日本代表が帰国しました。到着時にはキャプテンのDF市原吏音選手が優勝トロフィーをもって報道陣の前に現れました。市原選手は今大会、攻守でチームの優勝に貢献。またキャプテンとして持ち前の明るさでチームを引っ張りました。「ディフェンディングチャンピオンとして挑んで、難しくなると思っていましたが、優勝できてほっとしている」と振り返り