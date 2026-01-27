バスケットボールBリーグ1部(B1)の横浜ビー・コルセアーズに特別指定選手登録で加入した佐藤凪選手(東山高)の入団会見が26日、横浜市で行われました。横浜出身の佐藤選手は、高校バスケットボール界を代表するポイントガード。中学3年間は横浜ビー・コルセアーズのユースチームに所属しました。昨年12月に行われた「SoftBank ウインターカップ2025」では、平均得点は今大会トップの20.3得点、総アシスト数では大会歴代3位となる56