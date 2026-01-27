FC町田ゼルビアがスコットランド1部リビングストンからオーストラリア出身のFWテテ・イェンギ（25）を獲得することが26日、決定的となった。買い取りオプション付きの期限付き移籍で、近日中にも正式発表される。1メートル97の長身を誇る型FWはこの日に早速、羽田空港着の航空機で来日。英国から同便で付き添った原靖フットボールダイレクター（FD、58）は羽田空港で取材に応じると、獲得を認めた上で「センターFWが主戦場でヘ