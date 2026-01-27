天皇賞・秋を制し、ジャパンＣではカランダガンと大接戦を演じたマスカレードボールは、今年は国内外に目を向けている。社台レースホース代表の吉田哲哉氏は２６日、「ドバイならシーマクラシック（３月２８日・ＵＡＥ）で、国内なら大阪杯（４月５日・阪神）。その後はキングジョージ（?世＆クイーンエリザベスＳ＝７月２５日・英アスコット）も選択肢として考えているところです」とプランを明かした。