「２０２５年度ＪＲＡ賞授賞式」が２６日、都内ホテルで行われ、各部門を受賞した関係者らが出席した。最優秀４歳以上牡馬、最優秀ダートホースを獲得して年度代表馬に輝いたフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作）のオーナーでサイバーエージェント会長・藤田晋氏（５２）が、年度代表馬になった素直な気持ちとフォーエバーヤングの今後について語った。新たな歴史を刻んだ１年だった。２５年のフォーエバーヤングはサウジ