昨年のダービー馬で、前走のジャパンＣでは４着だったクロワデュノールは大阪杯へ向かう。２６日、サンデーレーシングの吉田俊介代表は「厳しい戦いを続けていますし、春は国内、大阪杯にしようと思っています」と話した。