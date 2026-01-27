「根岸Ｓ・Ｇ３」（２月１日、東京）フェブラリーＳ（２月２２日・東京）へ向けての重要な前哨戦。主役を張るのは明け６歳で重賞に初挑戦するウェイワードアクトだ。デビューから１１戦してオール馬券内の超堅実派が、タイトル奪取で砂王へと突き進む。一方、データ班のイチ推しは、唯一Ｖデータを全クリアした４歳馬マテンロウコマンドだ。▼傾向（過去１０年）フェブラリーＳの前哨戦として０１年に現在の施行条件で定着