ソフトバンクの秋広がキャンプでの猛アピールを誓った。合同自主トレを行う山川からのアドバイスもあり、すり足から足を上げる打撃フォームにして、打球の強さが増したと実感している。昨年5月に巨人からトレード移籍し、加入後の春季キャンプ参加は今回が初めて。「1回目のホークスのキャンプなので分からないこともあるかと思いますがアピールすることが大事。バッティングをアピールしていきたい」と抱負を口にした。