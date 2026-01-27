皐月賞＆有馬記念を制して最優秀３歳牡馬を受賞したミュージアムマイルは、引き続きＣ・デムーロとのコンビでドバイターフ・Ｇ１（３月２８日・ＵＡＥメイダン）に向かう。サンデーレーシングの吉田俊介代表は２６日、「やっぱり距離も考えてというところで。乗るジョッキーたちが２０００メートル前後がいいと言うので」と説明。「３歳はみんな強い馬ばかりだったので、最優秀３歳牡馬のタイトルを獲れて本当にうれしいです」