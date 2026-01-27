ソフトバンクの山川穂高内野手（34）が26日、福岡市内で行っている自主トレを公開した。昨季不振に苦しんだ主砲は巻き返しを力強く宣言。開幕から4番に座り続け、プロ入り時の夢だった5度目の本塁打王のタイトル獲得を誓った。9キロの減量にも成功するなど、これまでの調整は順調。不動の4番でキャリアハイの成績を残し、チームをリーグ3連覇へ導く。“4番の美学”を持ち、数多くのアーチを描いてきた。13年目のシーズンに臨む