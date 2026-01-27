最優秀３歳牝馬を受賞したエンブロイダリー。シルクレーシングの米本昌史代表は２６日、「先日亡くなったダイワメジャーの後継種牡馬アドマイヤマーズの初年度産駒から（Ｇ１活躍馬が）出た。その意味が大きいと思っています」と壇上で感慨深げに語った。春は阪神牝馬Ｓ（４月１１日・阪神）で始動。その後はヴィクトリアＭ（５月１７日・東京）か安田記念（６月７日・東京）へ向かう予定だ。