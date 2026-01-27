今月２０日にダイワメジャーが急死。２５歳だった。ダイワメジャーで真っ先に思い浮かぶのは喘鳴（ぜんめい）症（通称・ノド鳴り）。０４年皐月賞を制したものの、その後も症状に改善が見られず、本来のパフォーマンスを発揮することができなくなってしまった。そこで関係者は思い切って手術に踏み切った。それが功を奏し、０６年天皇賞・秋、０６＆０７年マイルＣＳ、０７年安田記念とさらに４つのＧ１タイトルを積み重ね、０６