1980年代を席巻したロックンロールバンド「横浜銀蝿」のリードギタリスト・Johnnyは、67歳になった。バンド解散後、ソロ活動を経て30歳でキングレコードに入社。アーティストからサラリーマンに転身し、ベルウッド・レコードの社長として辣腕を振るった。35年に及ぶ会社員生活に終止符を打って「横浜銀蝿」に完全復帰したのが65歳。2026年1月28日には、待望のソロアルバム『ヨコハマ・グラフィティ』をリリースする。音楽、そ