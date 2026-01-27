梅沢富美男と研ナオコが、29日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。(左から)梅沢富美男、研ナオコ＝テレビ朝日提供芸能界で唯一の“親友”だという梅沢と研。来週50周年に突入する『徹子の部屋』のお祝いに、テレビで女形を披露することはないという梅沢が、女形で踊りを披露する。ともに70代の2人だが、昨年は初めてのことがたくさんあったそうで、梅沢はディズニー映画の声優に