「あれ？ もしかして、この髪型って時代遅れ？」そんな風に感じたら、ヘアチェンジのタイミングかも。昭和っぽさを連想させるテイストから抜け出し、一気に今っぽいこなれ感をまといたいなら、ハイライトを入れてみませんか。筋状に髪をところどころ明るくするハイライトは、40・50代の悩みとしてよく聞く、白髪も上手く溶け込ませられます。ミドル世代も挑戦しやすいボブとハイライトを掛け合わせた、シルエットまで素敵なヘアス