勤続年数のわりにボーナスの額が見合っていなければ、仕事のモチベーションもなかなか上がらないだろう。投稿を寄せた40代女性（サービス・販売・外食／年収250万円）は、現在の職場に勤めて12年になる。しかし、ボーナスは夏が「5万円未満」、冬でも「8万円未満」という厳しい現実がある。金額の少なさもさることながら、それ以上に彼女を苦しめているのがボーナスの“渡され方”だという。（文：長田コウ）「そんな寸志で頑張れ