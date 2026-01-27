冬のボーナスが出ると嬉しい。しかし高額なボーナスを手にしながらも、複雑な思いを抱える人がいる。（文：湊真智人）千葉県の50代男性（素材・化学・食品・医薬品／技術職／年収1400万円）は、今年の冬のボーナスは「263万円」だったと明かす。夏と合わせて年間「500万円」にものぼる。「会社の業績は改善したが…」ボーナスの乱高下に悩む「去年の冬のボーナス178万円（夏と合わせて330万円）と年収に占めるボーナスの割合を思い