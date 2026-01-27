今日27日は低気圧が通過する東北を中心に、雪や雨の範囲が広がるでしょう。最高気温は前日より高くなる所が多く、日中は北陸から山陰の平地では雨になりそうです。雪どけが進むため、屋根からの落雪などにご注意ください。北陸から北海道次第に雪や雨今日27日は、低気圧が日本海から東北付近を通過するでしょう。北海道と東北は昼頃から雪の範囲が広がりそうです。風が強まり、ふぶく所もあるでしょう。北陸は断続的に雨や雪で、