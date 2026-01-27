一たび仕事が合わないと感じると、真っ当な退職手続きを踏む気力さえ失われることがある。そのまま職場から姿を消す「バックレ」を選んだ人たちから、当時の生々しい状況が寄せられた。岐阜県の20代女性（専業主婦）は、かつて勤務していた職場から突如立ち去った経験があるという。「お昼の休憩中に『家にご飯食べに戻る！』というフリをしてバックレた」理由はシンプルで「仕事の内容が自分に合わないから」だという。あまりに重