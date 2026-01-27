スポーツ報知では連載企画「前進ルーキー１１人」で巨人の新人全選手を紹介する。第７回は育成３位の松井蓮太朗捕手（１８）＝豊橋中央＝。目標とする選手に阿部監督を挙げる強肩強打の捕手は、侍ジャパンでマスクをかぶる日を夢見て育成からはい上がる。まだあどけなさの残る１８歳。松井蓮は父・満輝さんが常々口にする「自分らしく」の言葉を胸に、大きな夢を持っている。「高校でも日本代表を目指してやっていたけれど選