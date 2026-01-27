日本勢のメダル量産が期待される冬の祭典、ミラノ・コルティナ五輪（２月６日開幕）へカウントダウン連載をスタート。第１回はスノーボード男子のビッグエア（ＢＡ）、スロープスタイル（ＳＳ）に初出場する木村葵来（きら）＝ムラサキスポーツ＝。「きら」の名は機動戦士ガンダムＳＥＥＤの主人公キラ・ヤマトが由来の２１歳は、初の五輪で同種目日本男子初となる金メダルを目標に掲げた。３月のＷＢＣで侍ジャパンの一員として