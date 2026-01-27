女優の井川遥と中条あやみが４月スタートの岡田将生主演のＴＢＳ系金曜ドラマ「田鎖（たぐさり）ブラザーズ」（金曜・午後１０時）に出演することが２７日分かった。映画「ラストマイル」やドラマ「アンナチュラル」、「ＭＩＵ４０４」、「最愛」などクライムサスペンスの名手としてドラマファンから圧倒的な支持を受ける新井順子プロデューサーが手掛ける本作は、２０１０年４月２７日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにも