静岡高の吉田遥孔（はるく）投手（３年）が法大のスポーツ推薦入試に合格したと２６日、同校野球部が発表した。今春から環境学部に通う最速１４６キロ左腕は「甲子園と同じくらい神宮はあこがれの場所。東京六大学にもあこがれていたし、早く観客が大勢いる球場で投げてみたい」と、意欲を示した。高校の悔しさを大学で晴らす。春夏甲子園通算４３回出場する名門の背番号１を背負った昨夏は、決勝で聖隷クリストファーに敗れ、