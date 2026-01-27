ジャイアンツがフィリーズからＦＡとなっていたＨ・ベーダー外野手（３１）と２年契約で電撃合意したと２６日（日本時間２７日）、複数の米メディアが伝えた。「ニューヨーク・ポスト」紙のＪ・ヘイマン記者によると２年２０５０万ドル（約３１億５０００万円）で、出来高によって２１００万ドル（約３２億３０００万円）にもなるという。ベーダーは昨季７月にツインズからフィリーズに加入。移籍後は５０試合で打率３割を超え