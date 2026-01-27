俳優の岡田将生が主演、染谷将太が共演する4月期のTBS系ドラマ『田鎖ブラザーズ』（毎週金曜後10：00）の追加キャストが27日、発表となった。ミステリアスな女性・足利晴子役に井川遥、岡田演じる真のバディ刑事・宮藤詩織役に中条あやみが起用された。【別カット】兄弟を演じる岡田将生＆染谷将太物語の軸となるのは、2010年4月27日に殺人事件の公訴時効が廃止された直前、わずか2日の差で時効が成立してしまった両親殺害事