4人組グループ・Aぇ! groupの末澤誠也が出演する、フジテレビのバラエティ番組『全国を徹底調査！日本一スゴい人GP』が27日午後7時から放送される。【写真】VTRにも猛ツッコミ！同じポーズの東野幸治と末澤誠也本番組では、日本全国から集まった“日本一スゴい人”たちの驚きのスゴ技を一挙に紹介。2025年4月15日午後7時〜午後9時に第1弾を放送し、大好評を博したことを受け、今回が第2弾の放送となる。MCは東野幸治。ゲストに