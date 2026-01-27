ローソンは、創業50周年記念施策の一環として、価格を据え置いたまま具材や重量を約50％増量する企画「盛りすぎチャレンジ」を、きょう・27日から全国の店舗で実施する。（一部商品は26日より発売）【画像】焼きそばにサンドイッチも約50％増量！対象商品一覧同企画は、物価高が続く中でも“おトクさ”と“ワクワク感”を届けることを目的とした取り組み。おにぎり、調理パン、調理麺、店内調理弁当、デザートなど、過去に特に