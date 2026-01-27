北海道・寿都警察署は2026年1月26日、強盗と不同意性交の疑いで埼玉県に住むベトナム国籍の技能実習生の男（35）を逮捕しました。男は2025年12月6日午後0時20分から午後2時半ごろまでの間に、後志総合振興局管内に住む30代女性に凶器を突きつけながら脅迫して性交した上、女性のスマートフォン2台を奪った疑いが持たれています。警察によりますと、男と女性は元交際相手だったということです。男は無施錠のドアから女性の自