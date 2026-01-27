2026年1月26日、北海道札幌市清田区で92歳の男性が自宅の屋根の雪下ろし中に転落死する事故がありました。事故があったのは、札幌市清田区北野3条3丁目にある2階建ての住宅です。26日午後5時すぎ、付近を通りがかった人が「ドスン」という音を聞き、直後に倒れている男性を発見して119番通報しました。倒れていたのは、この家に住む奥山力男さん92歳で、搬送先の病院で死亡が確認されました。警察は、奥山さんが1人で高さ約3.9メ&#