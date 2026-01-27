井端監督が侍ジャパンの追加メンバー10人を発表した(C)TsutomuBEPPU/CoCoKARAnext野球日本代表「侍ジャパン」は1月26日、3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する10選手が新たに発表された。【動画】綴った感謝の思い…大谷翔平の英語スピーチをチェックメジャー組は大谷翔平（ドジャース）、菊池雄星（エンゼルス）、菅野智之（オリオールズからFA）、松井裕樹（パドレス）が既に発表されて