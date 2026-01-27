米エヌビディアのロゴ＝2025年8月（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米半導体大手エヌビディアは26日、人工知能（AI）向けクラウドサービスを手がける米コアウィーブに20億ドル（約3千億円）を追加出資したと発表した。エヌビディアはコアウィーブ株を1株当たり87.2ドルで取得した。コアウィーブは調達した資金を活用し、2030年までに5ギガワット超のデータセンターを整備する計画で、エヌビディア製の画像処理装置（GPU