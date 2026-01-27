米海軍横須賀基地に寄港した原子力空母エーブラハム・リンカーン＝2022年、神奈川県横須賀市【ワシントン共同】米メディアによると、原子力空母エーブラハム・リンカーンを中核とする空母打撃群が26日、中東海域に到着した。米中央軍によると、インド洋を航行中。反政府デモで緊迫化したイラン情勢を受けた態勢強化の一環とみられる。トランプ大統領が軍事介入に踏み切るかどうかが焦点となる。米紙ワシントン・ポスト電子版は