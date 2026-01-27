メジャーリーガーが、侍ジャパン史上最多の８人となった。井端監督も１６日には「向こう（メジャー）のルールの中でというところでは、１年でもやった人の方が有利かなと思っています」と話しており、意識して多くのメジャーリーガーを招集した。これまでは、公式戦開幕直前の大会とあって出場を見合わせる選手や、球団が難色を示して出場できない例もあった。だが、米国やドミニカ共和国などがメジャーのスター選手をズラリと