侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内で会見し、３月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場するメンバー１０人を新たに発表した。ドジャース・山本由伸投手（２７）、ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）らが追加され、侍は１枠を残して２９人までが決定。０９年の５人を上回る史上最多８人のメジャーリーガーを擁し、ドジャース・大谷翔平投手（３１）を軸に、歴代最高と言える布陣が集