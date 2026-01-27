10代の男女5人が病院に搬送され、17歳の少女1人が死亡しました。26日夜、北九州市八幡西区で定員オーバーの5人が乗った軽乗用車が、遠賀川の堤防の上の道路から河川敷に転落する事故がありました。26日午後11時55分ごろ、北九州市八幡西区楠橋で「車が土手に落ちた」と警察に通報がありました。定員オーバーの男女5人が乗った軽乗用車が遠賀川の堤防の上の道路から河川敷に転落していて、乗っていた男女5