NY株式26日（NY時間15:10）（日本時間05:10） ダウ平均49451.21（+352.50+0.72%） ナスダック23641.02（+139.78+0.59%） CME日経平均先物52630（大証終比：-230-0.44%） 欧州株式26日終値 英FT100 10148.85（+5.41+0.05%） 独DAX 24933.08（+32.37+0.13%） 仏CAC40 8131.15（-11.90-0.15%） 米国債利回り 2年債 3.588（-0.006） 10年債 4.211（-0.014） 30年債 4.803