NY金先物4 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝5122.30（+105.30+2.10%） 金４月限は続伸。時間外取引では、米政府機関の一部閉鎖の可能性を受けて買い優勢となり、一代高値を更新した。欧州時間に入ると、もみ合いとなった。日中取引では、押し目を買われたが、ドル安一服を受けて利食い売りが出た。 MINKABU PRESS