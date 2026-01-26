「リファ（ReFa）」が、コラーゲンペプチド5000mgを1袋で摂取できるゼリー「リファハリキープコラーゲンゼリー（ReFa HARI KEEP COLLAGEN JELLY）」（20g × 14袋 4968円）を2月6日に発売する。【画像をもっと見る】リファは昨年、年齢とともに減っていくコラーゲン産生量に着目し、独自のコラーゲンペプチド・ReFa CP2000を配合した機能性表示食品のドリンクを発売した。その味と機能性はそのままに、寒天仕立てのゼリータイ