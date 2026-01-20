3月の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2連覇を目指す侍ジャパンの井端弘和監督（50）が都内ホテルで出場選手10人を追加発表した。カブス・鈴木誠也外野手（31）は2大会ぶり2度目の出場となり、選出済みのドジャース・大谷翔平投手（31）とは国際大会で待望の初タッグが実現する。全30人のうち29人が決定し、残り1人は後日発表。所属未定の菅野を含めてメジャー組8人は09年大会の5人を超えて最多で、最強布陣が