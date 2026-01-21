藤井聡太王将（23）＝名人など6冠＝が京都市の伏見稲荷大社で永瀬拓矢九段（33）を下し、1勝1敗とした第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞）第2局から一夜明けた26日、修学旅行生に扮して自撮りに初挑戦した。2月1日は同大社のお祭り「初午の日」。修学旅行生を含め、家内安全などを願う人々でにぎわうのを前におみくじを引くと「吉」だった。藤井の学生服姿といえば2016年末のデビュー戦が印象