ロッテ7年目右腕の横山がZOZOマリンで自主トレを公開し、「目指すべきポジション」と守護神定着に意欲を示した。昨季は初めて50試合登板に到達して12セーブ。今季目標を60〜70試合登板、30〜40セーブに定めた。今月中旬には侍ジャパン選出の巨人・大勢との自主トレを4日間共にして意識も変化。復活を期す益田らライバルは多くても「競争して勝って、そのポジションをつかめたら」と力を込めた。