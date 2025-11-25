25日の大阪国際女子マラソンで2時間19分57秒で初マラソンの日本最高タイムを出した矢田みくに（26＝エディオン）が26日、大阪市内で一夜明け会見を行った。「勝ち切れなかったのは悔しい」と、アフリカ勢3人とのデッドヒートに敗れて4位に終わった思いを吐露した上で、「前田穂南さんの」と2時間18分59秒超えを目標に掲げた。今後もマラソン＆1万メートルの二刀流を明言しつつ、「トラックは世界で戦う実力はまだないけど、マ